Беларусь как почетный гость приглашена на 32-ю международную торгово-экономическую выставку в Харбине

27 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. Дипломаты посольства Беларуси в КНР встретились с заместителем председателя комитета по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзян Тань Байчэном. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии.

В составе делегации также была представитель канцелярии иностранных дел Народного правительства провинции Хэйлунцзян Юань Хуэйтин. На переговорах обсуждалось сотрудничество Беларуси и этой провинции, а также перспективные совместные проекты и направления в торгово-экономической, инвестиционной и культурной сферах.

Стороны отметили большой потенциал двустороннего сотрудничества во всех ключевых сферах и подтвердили намерения активизировать работу в развитии обозначенных направлений.

Китайская сторона пригласила посольство и белорусские компании принять участие в 9-й ЭКСПО - выставке экологически чистых продуктов провинции Хэйлунцзян в октябре 2021 года, а также 32-й международной торгово-экономической выставке в Харбине в качестве страны - почетного гостя в июне 2022 года.-0-