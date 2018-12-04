Беларусь, Латвия и Россия переводят в цифровой формат транзит порожних приватных вагонов

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога совместно с железнодорожными компаниями Латвии и России с 10 декабря переводят в цифровой формат транзит порожних приватных вагонов в сообщении Латвия - Беларусь - Россия и обратно. Теперь при организации перевозок вместо традиционных бумажных перевозочных документов будут использоваться электронные накладные СМГС, подписанные электронной цифровой подписью. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Это очередной шаг по расширению сферы применения электронных накладных в международном сообщении, направленный на оптимизацию, прежде всего в сфере ускорения работы и упрощения взаимодействия с клиентурой, удобного и качественного оказания услуг, отмечают в БЖД. Первым транзитным электронным направлением в практике железнодорожного сообщения на пространстве колеи 1520 стало направление Россия - Беларусь - Литва - Россия (Калининградская область), которое было осуществлено в декабре 2016 года.

Развитие цифровых безбумажных технологий в области грузоперевозок для Белорусской железной дороги является одним из основных приоритетов. Белорусская магистраль стремится создать максимально комфортные, привлекательные и конкурентоспособные условия для клиента по перевозке грузов и активно продолжает курс на цифровизацию всех перевозочных процессов.

"При внедрении инновационных технологий в процессы грузоперевозок как внутри республики, так и в международном сообщении Белорусская железная дорога использует собственные технические, технологические и организационные разработки. Техническую основу применения электронных юридически значимых документов в перевозочной деятельности составляет специализированная информационная система "Электронная перевозка". Для возможности использования электронных документов, созданных в ином правовом поле, Белорусская железная дорога разработала и успешно применяет на практике собственный комплекс Доверенной третьей стороны", - рассказали в пресс-центре.

В планах БЖД на ближайшую перспективу создание единой комплексной схемы цифровых безбумажных перевозок железнодорожных грузов во ввозе/вывозе через таможенную границу республики, а также отработка контейнерных грузоперевозок на основе электронных документов в ЕАЭС, от восточной границы России до западной границы Беларуси.-0-