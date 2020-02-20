20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь, Латвия и Швеция прорабатывают развитие мультимодальных грузоперевозок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

На полях Международной министерской конференции по безопасности дорожного движения "Достижение глобальных целей до 2030 года" в Стокгольме прошла встреча заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрея Иванова с государственным секретарем Министерства инфраструктуры Швеции Маттиасом Ландгреном и заместителем государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдисом Рейманисом. Стороны выразили готовность к проработке точек сотрудничества и стремление обеспечить реализацию проектов с целью развития новых направлений взаимодействия.

Улдис Рейманис подчеркнул, что стабильно прочные экономические отношения между Беларусью, Латвией и Швецией являются хорошей основой стратегического партнерства между тремя странами в обеспечении интегрированной интермодальной логистической цепочки для облегчения соединения и создания новых грузопотоков между Европой и Азией. Он также отметил, что для этого взаимодействия уже имеются все необходимые условия. Например, есть морское сообщение между портами Швеции и Латвии и их внутренними транспортными сетями в Латвии и Беларуси. Развивается масштабный проект Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". По мнению Улдиса Рейманиса, возможно организовать эффективные мультимодальные транспортные маршруты из парка в страны Скандинавии, прежде всего в Швецию.

В Минтрансе подчеркнули, что конференция в Стокгольме была особенно важна для налаживания и укрепления связей Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья в транспортной отрасли, изучения передового международного опыта в развитии транспортной системы. На полях конференции также состоялась встреча белорусской делегации с представителями Всемирного банка.

Конференция "Достижение глобальных целей до 2030 года" знаменует завершение десятилетия действий ООН по обеспечению безопасности дорожного движения (2011-2020 годы). Программа мероприятия состояла из сессий группы высокого уровня, на которых обсуждалось достижение целей в области устойчивого развития с помощью идеологии нулевой смертности, создание эффективного руководства для безопасности дорожного движения, финансирование безопасных и устойчивых транспортных систем, усиление международного сотрудничества, перспективы на 2030 год. Итогом конференции стало принятие декларации.-0-