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21 мая 2021, 14:47

Беларусь лидирует в СНГ по производству мяса на душу населения

Продовольственной безопасности в Беларуси всегда уделялось большое внимание. Одна из приоритетных отраслей - мясная, и страна полностью обеспечивает себя готовыми продуктами переработки за счет собственного производства. Среди стран СНГ Беларусь лидирует по производству мяса на душу населения - 137 кг, опережая Россию и Казахстан. Отечественная мясная продукция поставляется более чем в 20 стран мира. О развитии отрасли рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов по итогам заседания коллегии ведомства.

"Развитый производственный потенциал позволил достичь высокого уровня производства и потребления мяса и мясопродуктов. Мы производим 137 кг на человека, а фактически потребляем 97 кг. За последние 10 лет объемы производства выросли на 34,3%. Теперь мы обеспечиваем себя на 132,8%. Наша потребность в мясе, колбасных изделиях, мясных консервах и полуфабрикатах полностью удовлетворяется за счет продукции отечественного производства", - рассказал Алексей Богданов.

За прошлый год получено 1,285 млн т мяса в убойном весе. Из этого объема мясо птицы занимает 42%, свинина - 31%, говядина - 27%. Согласно прогнозам, Беларусь будет производить в 2025 году 1,425 млн т, а в 2030-м - 1,517 млн т. То есть за 10 лет объемы вырастут более чем на 18%.

"Доля экспортных поставок в 2020 году составила около трети от производства мяса и мясных продуктов в стоимостном выражении. Самые экспортно ориентированные позиции - говядина (45%) и мясо птицы (36%). Мы поставляли мясную продукцию в 24 страны мира. Среди них и шесть новых рынков - Экваториальная Гвинея, Сингапур, Малайзия, Афганистан, Ливан, Саудовская Аравия. Наиболее объемные поставки мясных продуктов пришлись на Россию, Казахстан и Китай", - отметил замминистра.

Алексей Богданов также добавил, что экспорт готовой продукции постоянно растет. Так, в 2020 году поставки белорусских колбасных изделий увеличились почти на четверть.

Более 80% экспорта формируют товарные потоки в страны ЕАЭС. "Экспорт в данном направлении по итогам прошлого года сократился на 7,7 процентного пункта по сравнению с 2019-м в основном за счет работы по диверсификации рынков сбыта и снижения поставок в Россию. При этом поставки в третьи страны выросли на 79%", - обратил внимание замминистра.

По его словам, Минсельхозпрод постоянно ведет работу по расширению списка предприятий, аккредитованных для поставок мясных продуктов на рынки стран дальнего зарубежья, в том числе сертификации по религиозным нормам. За последние пять лет удалось сертифицировать на предмет соответствия требованиям "Халяль" 15 мясокомбинатов (по говядине) и 7 птицефабрик. "Шесть птицефабрик получили право поставок на рынок ОАЭ, чей сертификат признается в большинстве стран мусульманского мира. Кстати, мы уже поставляем мясную продукцию в 11 таких стран, объемы за прошлый год выросли на треть", - добавил Алексей Богданов.

Замминистра убежден, что необходимо расширять товарный ассортимент экспорта мясной продукции в третьи страны, поставлять мясные консервы, субпродукты, колбасные изделия и готовую мясную продукцию. "Эти товары также востребованы на рынках дальнего зарубежья, но для их продвижения, в том числе в розничные сети, нужно активно рекламировать белорусский бренд, разрабатывать специальную упаковку, участвовать в выставках, создавать товаропроводящую сеть за рубежом, то есть активно работать над маркетинговой политикой", - подчеркнул он.

В Беларуси принята стратегия развития сельского хозяйства и производства продуктов питания на 2021-2025 годы и до 2030-го. В числе основных приоритетов - глубокая и эффективная переработка всего мясного сырья, полный сбор и переработка вторичного сырья и сопутствующей продукции, оптимизация производства в зависимости от конъюнктуры рынка - спроса, цен. Также в центре внимания контроль качества, обеспечение внутреннего рынка и поставки на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

БЕЛТА.-0-

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