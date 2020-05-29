Беларусь максимально смягчает экономические последствия пандемии без популистских игр - политолог

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь максимально смягчает экономические последствия пандемии COVID-19, не допуская при этом популистских игр. Такое мнение высказал политолог, доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета Алексей Беляев в видеоинтервью Национального пресс-центра, сообщает БЕЛТА.

Политолог назвал достаточно взвешенной и сдержанной позицию белорусских властей в условиях усиливающегося из-за пандемии кризиса. "Беларусь постаралась максимально смягчить экономические проблемы, не играя в популистские игры, не идя на поводу у требований повсеместно ввести карантин", - отметил Алексей Беляев. Благодаря этому целый ряд экономических показателей страны выглядят намного лучше, чем у соседей.

В первую очередь это связано с тем, что Беларусь в условиях снижения мировой экономической активности, выпадения из международной торговли целых отраслей и государств сделала ставку на собственные производства, добавил эксперт. В качестве примера он привел экспорт сельхозпродукции, который удалось существенно нарастить в первом квартале.-0-