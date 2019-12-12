12 декабря, Женева /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2020 году планирует провести опрос-исследование бизнеса, благодаря которому Беларусь может попасть в рейтинг конкурентоспособности ВЭФ. Об этом сообщил директор по международной торговле и инвестициям Всемирного экономического форума Шон Доэрти на встрече с экспертами и журналистами, которая состоялась сегодня в штаб-квартире форума в Женеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Шон Доэрти пояснил, что ВЭФ при определении рейтинга конкурентоспособности стран в основном использует статистику международных организаций, а также результаты собственных исследований и опросов, в которых участвуют, к примеру, бизнес-лидеры, основатели компаний. Такой опрос планируется в Беларуси в будущем году, в связи с чем страна в перспективе может оказаться в рейтинговом списке конкурентоспособности.

Кстати, представители Всемирного экономического форума поделились любопытным фактом. На министерскую конференцию ВТО, которая планируется в июне будущего года в Нур-Султане, Шон Доэрти вместе с некоторыми коллегами собирается ехать на поезде. Маршрут проляжет в том числе через Беларусь. По его словам, такая поездка запланирована с учетом личной экологической ответственности. Дорога займет около четырех дней, правда, знакомство со странами по маршруту будет только из окна вагона.

Встреча состоялась в штаб-квартире Всемирного экономического форума в Женеве в рамках программы, организованной фондом им. Конрада Аденауэра для расширения многостороннего диалога. Как отмечают организаторы, в современных условиях особенно важен конструктивный многосторонний диалог для обсуждения актуальных тем экономической повестки дня с целью достижения консенсуса.-0-