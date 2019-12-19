Беларусь может поставлять в Украину 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии в год

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Новости
15:53
Прекращено уголовное дело по факту крушения Ту-154 Минобороны РФ под Сочи
В мире
15:53
Кочанова: Беларусь в диалоге с РФ нацелена на конструктивное взаимодействие на равноправных началах
Политика
15:46
Беларусь вводит лицензирование импорта горячекатаного проката и стальных труб
Экономика
15:40
Кочанова призывает сенаторов быть активнее в соцсетях
Политика
15:38
В Минске 22 декабря откроют движение на участке улицы Жуковского
Регионы
15:38
Кочанова: нужно ускорить создание Молодежного совета при белорусском парламенте
Общество
15:37
Центр управления перевозками БЖД открылся в Минске
Экономика
15:29
В Минске подорожает проезд в общественном транспорте
Регионы
15:22
Ресурсный центр строительного профиля открыли в Витебске
Регионы
15:21
В Рогачеве "ценитель" скульптур повредил мифического персонажа
Происшествия
15:15
Беларусь и Россия разрабатывают новые проекты совместных научно-технических программ
Общество
15:13
ФОТОФАКТ: Предновогодний Минск
Регионы
15:13
В БГУ объявлены обладатели грантов второго конкурса "Стипендия Wargaming"
Общество
15:12
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газовоздушной смеси в Дрогичине
Происшествия
15:01
Лидера Каталонии лишили права занимать госдолжности в течение 18 месяцев
В мире
14:53
Транспортники Брянска получили 65 белорусских автобусов
Экономика
14:53
Пенсионерка из Молодечно потратила на лжецелителя более $40 тыс.
Происшествия
14:46
Молодых лидеров Минской области наградят 23 декабря
Регионы
14:41
Ставки по кредитам для бизнеса от 4,99 % в долларах США и от 8 % в белорусских рублях
Экономика
14:32
Эксперимент с хлебом ужаснул школьников и теперь они всегда моют руки
Калейдоскоп
14:17
Путин: между Россией и Беларусью идет спокойная уравновешенная работа
Политика
14:14
Завершено расследование уголовного дела о незаконной охоте на лося в Рогачевском районе
Происшествия
14:10
В Могилеве пенсионер забаррикадировался в квартире с тяжелобольной женой
Происшествия
14:09
В Островце вводят многофункциональный спорткомплекс и планируют строить Ледовый дворец
Регионы
14:01
Умная теплица и школа магии - Гомельский регион представил "100 идей для Беларуси"
Регионы
13:55
Колтович о сборке МАЗов в Челябинской области: обсуждаем финансирование и продвижение проекта
Экономика
13:40
ЕЭК изменила таможенную декларацию для бесперебойного экспорта нефтепродуктов
Экономика
13:37
"Белэнерго" продолжает обсуждать с Польшей возможный экспорт белорусской электроэнергии
Экономика
13:32
В Гродно подросток украл плюшевого медведя на ярмарке, это случайно сняли на видео
Происшествия
13:26
Беларусь может поставлять в Украину 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии в год
Экономика
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19 декабря 2019, 13:26
Беларусь может поставлять в Украину 5-6 млрд кВт.ч электроэнергии в год
https://atom.belta.by/ru/news_ru/view/belarus-mozhet-postavljat-v-ukrainu-5-6-mlrd-kvtch-elektroenergii-v-god-10494/
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