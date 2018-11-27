Беларусь может присоединиться к созданию индустриальной зоны в районе Суэцкого канала

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона получила приглашение принять участие в проекте по созданию Суэцкого коридора. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте Сергей Рачков рассказал в интервью Ближневосточному агентству новостей MENA, сообщает БЕЛТА.

"Белорусская сторона получила приглашение принять участие в проекте по созданию Суэцкого коридора (промышленная зона в районе Суэцкого канала. - Прим. БЕЛТА) и, в частности, присоединиться к проработке создания Российской индустриальной зоны. Мы рассматриваем данные возможности", - отметил Сергей Рачков.

Он добавил, что Беларусь также поддерживает усилия по подготовке соглашения о свободной торговле между Египтом и Евразийским экономическим союзом. "Мы надеемся на начало переговорного процесса по проекту соглашения до конца текущего года", - сказал посол.

Касаясь двусторонней торговли, Сергей Рачков обратил внимание, что белорусская сторона надеется на снятие Египтом ряда барьеров, которые все еще присутствуют в отношениях между странами. "В частности, надеемся на ускорение регистрации ряда предприятий Республики Беларусь и их торговых марок при Министерстве торговли и промышленности и Министерстве здравоохранения Египта. Предоставление белорусским гражданам права на получение виз по прибытии в Каирском международном аэропорту активизирует деловые контакты и сотрудничество", - уверен дипломат.-0-