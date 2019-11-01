Беларусь может рассчитывать на поддержку США в процессе присоединения к ВТО - Мур

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов Америки на пути присоединения ко Всемирной торговой организации. Об этом заявила временный поверенный в делах США в Беларуси Дженнифер Мур во время "Кастрычніцкага эканамічнага форуму", передает корреспондент БЕЛТА.

Дженнифер Мур отметила, что вступить в ВТО не так просто, и США приветствует тот факт, что после довольно длительной паузы Беларусь в последние годы довольно серьезно активизировала свою работу в данном направлении.

При этом временный поверенный обратила внимание, что присоединение к организации не политический процесс, а, скорее, технический вопрос. "Успех зависит от усердности работы технических экспертов", - подчеркнула Дженнифер Мур, отметив, что это еще не все. "Есть еще своего рода переменная - приверженность политического характера, приверженность к либерализации торговли и соответствующие реформы. Члены ВТО желают видеть, насколько белорусское руководство привержено идеям либерального торгового режима и рынка", - пояснила она.

Поэтому вступление в ВТО может рассматриваться как один из элементов стимуляции внутренних реформ. "Надеюсь, это так и есть (пусть даже на это потребуется время). Вам можно рассчитывать на Соединенные Штаты в этом смысле, - заверила Дженнифер Мур. - По ходу движения вперед мы поможем Беларуси произвести подобные изменения, чтобы все предприятия (частные и государственные, внутренние и иностранные) могли конкурировать на равных условиях. Это касается соответствующих ценовых регуляций и, конечно, нужно облегчить режим функционирования бизнеса, в том числе в условиях торговли. Если будут равные условия, появятся и новые возможности, в том числе и для американских предпринимателей работать в Беларуси".

Американское бизнес-сообщество, по словам временного поверенного, давно является краеугольным камнем двусторонних отношений Беларуси и США. Она считает, что есть оптимизм в том, что по мере улучшения двусторонних отношений между странами, а также углубления отношений между нашими народами, будет стимулироваться и участие инвестиций со стороны Америки. Дженнифер Мур обратила внимание на то, что американские компании являются множителем для частных инвестиций: туда, куда они приходят, зачастую приходят и другие инвесторы, поскольку они являются, по сути, знаком качества инвестиционного климата.

В целом, по мнению Дженнифер Мур, Беларусь сейчас имеет все возможности для реализации своего полного потенциала. "Процесс присоединения к ВТО, разумные реформы частного сектора являются подтверждением тому, и Соединенные штаты готовы оказывать поддержку Беларуси в совершении этих критических будущих шагов на благо будущего всего белорусского народа", - резюмировала Дженнифер Мур.-0-