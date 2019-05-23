23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может расширить экспортные поставки через эстонский порт Силламяэ. Соответствующие вопросы обсуждались во время посещения порта послом Беларуси в Эстонии Вячеславом Качановым, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.

Состоялась встреча посла с председателем совета директоров АО "Порт Силламяэ" Тийтом Вяхи и представителями руководства эстонского порта. "Обсуждены перспективы наращивания белорусского экспорта через порт Силламяе, а также вопросы подключения эстонского бизнеса к реализации белорусско-китайских проектов, в том числе на базе индустриального парка "Великий камень", - говорится в сообщении посольства.

Как отмечается на сайте порта, его расположение в 25 км от границы ЕС и России создает все необходимые предпосылки для его эффективного использования в качестве дистрибуционного центра для перевалки грузов и самых различных товаров в направлении стран Европы, США, России и других государств СНГ, Юго-Восточной Азии и всего мира. Это самый восточный глубоководный порт ЕС, способный принимать любые крупные суда, заходящие в Балтийское море через Датские проливы. Свободная таможенная зона (СТЗ) Силламяэ (0% налогов и пошлин) в совокупности с либеральной налоговой политикой Эстонии создают самую выгодную деловую среду не только для международной дистрибуции грузов, но и производства товаров на самой территории СТЗ. В 2014 году открыто четыре причала для обработки контейнерных и генеральных грузов с общей длиной 850 м. Есть планы по дальнейшему развитию портовой инфраструктуры.-0-