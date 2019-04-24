Беларусь может стать для Бангладеш перспективной площадкой для выхода на рынок ЕАЭС - Турчин

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может стать для Бангладеш перспективной площадкой для выхода на рынок Евразийского экономического союза, сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин сегодня на встрече с министром коммерции Бангладеш Типу Мунши, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

"Беларусь как участник ЕАЭС может стать для Бангладеш перспективным плацдармом для выхода на рынок нашего сообщества. Для этого у нас есть необходимая логистическая, промышленная инфраструктура, а также квалифицированные кадры", - сказал Александр Турчин.

По словам первого вице-премьера, Беларусь рассматривает Бангладеш в качестве важного и перспективного партнера в регионе Южной Азии. "За последнее время база наших отношений, а именно экономические контакты, развивается достаточно динамично. Мы имеем рост взаимного товарооборота, но эти цифры гораздо ниже уровня наших возможностей. У нас есть все предпосылки для значительного увеличения объемов взаимной торговли", - считает он.

Александр Турчин уверен, что благодаря политической поддержке сотрудничество Беларуси и Бангладеш будет развиваться и прирастать взаимовыгодными проектами. "Уровень политических отношений и их стратегический характер позволяют обеспечить рост по ключевым направлениям нашего взаимодействия", - подчеркнул он.

Типу Мунши

Типу Мунши в свою очередь отметил, что Бангладеш после определенного затишья в отношениях надеется на активизацию сотрудничества, в том числе с учетом обсуждений, которые состоялись с партнерами в Минске. "В течение следующего месяца мы рассчитываем подписать меморандум о взаимопонимании между Бангладеш и Евразийской экономической комиссией. Это способно придать определенный импульс развитию наших отношений (с Беларусью. - Прим. БЕЛТА)", - полагает он.

Во время нынешнего визита министра коммерции в Беларусь обсуждались секторальные направления для взаимодействия, среди них машиностроение, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника, фармацевтика.-0-

Фото Максима Гучека