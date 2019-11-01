Беларусь может управлять любыми экономическими рисками - Минфин

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь имеет возможность управлять любыми экономическими рисками. Об этом заявил сегодня на "Кастрычніцкім эканамічным форуме" министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

Сбалансированность бюджетной, денежно-кредитной политики, рост резервов, валютной позиции и еще целый ряд факторов говорят о том, что экономика стабилизирована, отметил Максим Ермолович. "У нас появляется возможность управлять любыми рисками, которые могут возникать в среднесрочной перспективе", - сказал он.

"Ситуацию отягощает отсутствие договоренностей по компенсации от налогового маневра в Российской Федерации. Но тем не менее нам приходится с этим жить. Мы вынуждены адаптировать свой бюджет к новым условиям и выстраивать политику на 2020 год без понимания того, будет эта компенсация или нет", - констатировал Максим Ермолович.

По его словам, бюджетные правила, которые действовали последние четыре года, сохранятся и в 2020 году. "Мы намерены не более 70% своих платежей по погашению государственного долга рефинансировать, 25% будем погашать из недолговых источников", - добавил министр.-0-