Беларусь может увеличить поставки битума в Украину - БНК

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может нарастить поставки отдельных видов темных нефтепродуктов в Украину. Об этом сообщил сегодня журналистам замгендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции по экспорту в ЕС продукции концерна "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщалось ранее, Россия заявила о введении запрета на экспорт в Украину российских нефти и нефтепродуктов. В "Белнефтехиме" отметили, что возможность увеличения поставок белорусских нефтепродуктов в Украину будет зависеть от маржинальности, приоритетом является обеспечение нефтепродуктами внутреннего рынка.

"Что касается поставки Россией других продуктов, таких как, например, битумы, то мы ожидаем рост поставок со стороны Беларуси", - отметил Сергей Гриб.

В то же время БНК не прогнозируют увеличения поставок в Украину светлых нефтепродуктов. "Если правильно читать постановление правительства РФ, то там есть несколько нюансов. Если мы говорим про бензины, дизельное топливо, то в нем указано, что поставка на территорию Украины может осуществляться по разрешению уполномоченных органов России. Насколько известно, в текущий момент эта поставка осуществляется", - сказал замглавы БНК.-0-