Беларусь может заработать на экспорте туруслуг по итогам года около $250 млн

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может заработать на экспорте туристических услуг по итогам 2019 года около $250 млн, сообщил заместитель директора - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич сегодня в пресс-центре БЕЛТА.
"Экспорт туристических услуг за январь-октябрь составил $218,8 млн, темп роста - почти 115%. Мы прогнозируем, что к концу года экспорт будет порядка $250 млн, тенденции говорят о том, что достигнем такую цифру, - отметил Виталий Грицевич. - Наше задание на этот год было $240 млн".
По данным Госпогранкомитета, за январь-ноябрь в Беларусь въехало около 4,5 млн человек. "Думаю, к концу года мы приблизимся к 5-миллионному рубежу. С учетом досчета белорусско-российского участка границы общая цифра в прошлом году составила 11,5 млн человек. Цифры Госпогранкомитета говорят о том, что этот показатель в 2019 году увеличится", - добавил представитель Минспорта.
Касаясь темы безвизового режима, Виталий Грицевич отметил, что Министерство спорта и туризма поддерживает распространение безвизового режима на все международные пункты пропуска, в том числе наземные.-0-
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