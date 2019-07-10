10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на полгода вводит лицензирование импорта портландцемента. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №459 от 9 июля 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на
Согласно документу, импорт в Беларусь из-за пределов таможенной территории Евразийского экономического союза портландцемента (код 2523290000 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС) при его помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям. Они будут выдаваться Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством архитектуры и строительства.
Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере, а также внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о применении другими государствами - членами ЕАЭС аналогичных мер.
Постановление вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования и будет действовать в течение шести месяцев.-0-
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