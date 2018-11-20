20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь начала поставлять мясо птицы в Китай, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время III Экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе-сентябре 2018 года экспорт мяса птицы составил 125 тыс. т на общую сумму $186 млн. Поставки осуществлялись в 14 стран мира. Наращиваются поставки в Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Грузию. Нам удалось успешно пройти сертификацию для поставок мяса птицы на китайский рынок. Начаты первые отгрузки, на сегодня поставлено 207 т. Товар уже прибыл в Китай. До конца года планируем расширить ассортимент поставляемой продукции, дополнительно сертифицировав для китайского рынка субпродукты, лапки и некоторые другие части птицы, которые не вошли в первоначальный список. Это позволит значительно усилить наши позиции на этом рынке", - сказал Алексей Богданов.

В январе-сентябре 2018 года было поставлено на экспорт более 110 тыс. т говядины на сумму $401 млн. Основные поставки осуществляются в Россию, Казахстан, Азербайджан, Армению. "Успехом 2018 года можно назвать начало поставок говядины в Китай - 116 т на сумму $540 тыс.", - отметил начальник главного управления ВЭД.

На право поставок говядины в КНР в настоящее время сертифицированы два белорусских мясокомбината - ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Также для поставок в Китай открыты пять птицефабрик - ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер".

III Экспортный форум "Беларусь мясная" проходит в Минске 20-21 ноября. Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и отраслевой журнал "Продукт.BY". Участниками мероприятия стали делегаты из 10 стран. На форуме пройдут открытые дискуссии по диверсификации экспортных поставок, взаимодействию производственных компаний с розничными сетями, новым техрегламентам и функционированию электронной системы идентификации, регистрации и прослеживаемости животных.-0-