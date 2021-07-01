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01 июля 2021, 15:12

Беларусь начала создавать обучающую инфраструктуру для сферы высоких технологий на базе технопарков

Александр Червяков. Фото из архива
Александр Червяков. Фото из архива
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1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблему нехватки квалифицированных кадров в области передовых производственных технологий Беларусь намерена решать через создание обучающей инфраструктуры на базе технопарков. Об этом заявил сегодня министр экономики Беларуси Александр Червяков на пленарном заседании на тему "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" VIII Форума регионов Беларуси и России, которое проходит в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Червяков отдельно остановился на важной теме нехватки квалифицированных кадров в области передовых производственных технологий. "Решение этой проблемы мы видим через создание обучающей инфраструктуры на базе наших технопарков. В 2020 году Минэкономики в партнерстве с ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) реализует проект, предусматривающий создание пилотного опытно-демонстрационного центра развития смарт-индустрии на базе технопарка в Бресте. Это позволит нам на системной основе обучать руководителей и инженерно-технический персонал промышленных предприятий, а также знакомить студентов, магистрантов и аспирантов технических специальностей с возможностями технологий цифровой индустрии 4.0. Центр будет открыт уже в 2022 году. В дальнейшем планируем масштабировать данный проект в технопарках Могилевской и Витебской областей", - рассказал министр экономики.

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходит с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступают руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.

/Будет дополнено/.

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