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01 января 2020, 11:18

Беларусь начинает председательствовать в органах ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 1 января 2020 года начинает председательствовать в органах Евразийского экономического союза - Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.

С февраля пост председателя Евразийской экономической коллегии займет представитель белорусской стороны Михаил Мясникович. В прежние годы он занимал различные государственные посты, включая должности председателя Совета Республики Национального собрания, премьер-министра, главы Администрации Президента, руководителя Национальной академии наук.

Кандидатура Михаила Мясниковича была утверждена 20 декабря в Санкт-Петербурге на Высшем Евразийском экономическом совете. Своей главной задачей он тогда назвал обеспечение реализации всех документов и политической воли лидеров ЕАЭС. "Я прекрасно понимаю, что будет много нужной, но рутинной работы, которая касается согласований, выработки взаимоприемлемых решений. Думаю, багаж знаний и опыт, которыми я располагаю, будут способствовать тому, чтобы это реализовать", - заявил Михаил Мясникович в Санкт-Петербурге.

Представитель Беларуси пообещал лично встретиться с рядом должностных лиц в странах ЕАЭС и обсудить стратегические вопросы. "На мой взгляд, мы должны серьезно продвинуться в вопросах создания общих инфраструктурных проектов, которые составили базу (отношений стран в ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА), вопросах, связанных с техническим регулированием, которое должно быть единым для экономик наших государств", - добавил он.

Кроме того, в 2020 году Беларусь будет сопредседательствовать в Содружестве Независимых Государств. Председательство в СНГ перешло Узбекистану, еще одним сопредседателем стал Туркменистан.-0-

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