Беларусь начнет road show евробондов 2 марта - Минфин

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь начнет road show евробондов 2 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

"Беларусь объявила о начале проведения с 2 марта встреч с потенциальными инвесторами в ряде городов США, Франкфурте-на-Майне и Лондоне в рамках сделки по размещению новых выпусков еврооблигаций Республики Беларусь", - сказали в Минфине.

Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщал, что Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов в I квартале 2020 года. Что касается объемов размещения, то Минфин ориентируется на заложенный в бюджете объем размещения гособлигаций на внешнем рынке $1 млрд 350 млн за вычетом плановых заимствований на российском рынке. "Мы ориентируемся на $1-1,2 млрд, но все будет определяться состоянием рынка и ставками, альтернативами привлечения ресурсов, в зависимости от этого будем принимать решение по объемам", - пояснял Максим Ермолович.-0-