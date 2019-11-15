15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится среди мировых лидеров по производству льноволокна, ржи и клюквы. Такие данные приводятся в обзоре Белстата ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщает БЕЛТА.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Беларусь находилась на 3-м месте в мире по объему производства (в физическом выражении) льноволокна, на 6-м месте - ржи и замыкала топ-10 по производству клюквы. По объемам картофеля страна на 11-м месте в мире, по гречихе - на 12-й строчке, по сахарной свекле - на 14-м месте. Кроме того, по производству клубники Беларусь 15-я, овса - на 16-м месте.

Беларусь лидирует среди стран СНГ по производству на душу населения картофеля, сахарной свеклы, мяса и молока. По среднедушевому производству яиц Беларусь занимает второе место, зерна и овощей - пятое место.

В 2018 году за рубеж было поставлено агропродовольственной продукции на $5,3 млрд, что на 6,2% больше по сравнению с предыдущим годом. География поставок белорусской сельскохозяйственной продукции и продовольствия насчитывала 96 стран. На долю Российской Федерации приходилось около 80% экспортных поставок агропродовольственной продукции, Казахстана - 5,9%, Украины - 2,3%, Литвы - 1,8%, Китая - 1,6%.

Доля сельскохозяйственного производства в Беларуси составляет около 6-7% объема ВВП. В сельскохозяйственном секторе работает более 8% общего количества занятых в экономике страны. Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2018 году составил Br18,8 млрд.-0-