Беларусь находится в высокой степени готовности для выпуска суверенных облигаций на финрынках России и Китая

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь находится в высокой степени готовности для выпуска суверенных облигаций на финансовых рынках России и Китая. Об этом заявил сегодня журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы в высокой степени готовности по выходу на российский рынок. Уже все решения приняты. И фактически можем выходить с выпуском суверенных облигаций на внутреннем российском рынке в рублях. Ведется проработка вопросов выхода на китайский рынок заимствований. Там тоже достаточно высокая степень готовности. Можно привлекать ресурсы или через панда-облигации или напрямую кредиты у китайских банков. Поэтому тоже прорабатываем различные варианты заимствований в юанях. Будем принимать решение исходя из стоимости этих заимствований", - сказал министр.

Максим Ермолович пояснил, что применительно к выпуску облигаций в России пока мониторится состояние рынка. "Никаких прогнозов не строим. Это дебютный выход. Сумма заимствований будет небольшая. Мы не гонимся за какими-то большими объемами. Нам надо просто протестировать этот рынок, посмотреть, как он работает, каков спрос у потенциальных инвесторов. Хотим и оценить размер ставки, которая будет нам предложена. Поэтому торопиться мы здесь точно не будем, но в принципе готовность такая есть. Фактически будем готовы выходить на рынок в апреле-мае. А уже вопрос цены и ставок будем рассматривать исходя из наших других вариантов заимствований", - рассказал он.

Министр подтвердил, что объем дебютного выхода на российском рынке может составить около 10 млрд российских рублей. "У нас практически еженедельное информирование со стороны организаторов о состоянии рынка, текущих ставках и прогнозах ставок привлечения. Надо будет выходить на рынок, мы можем выйти и сейчас. Но такой необходимости нет. Поэтому мы ищем окно возможностей, которое позволит нам на самом низком уровне ставок зафиксировать свои облигации и доходность по ним", - пояснил Максим Ермолович.

Аналогичный подход и в отношении панда-бондов. По словам министра, их размещение возможно. Однако есть некоторые факторы, которые это осложняют и могут потенциально влиять на цену заимствований. "Мы хотели бы иметь самую низкую цену заимствований, которую для нашего класса суверенов китайский рынок предлагает. Поэтому тоже по выходу на этот рынок не торопимся. Будем искать альтернативные варианты заимствований в юанях. Есть возможность это сделать. Все зависит от цены. Если будет предложена конкурентная цена по сравнению с еврооблигациями, с другими источниками заимствований, то мы будем искать возможность выхода на китайский рынок", - резюмировал глава Минфина.-0-