4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена наращивать экспорт мясной и молочной продукции в Иран. Об этом шла речь во время переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Резой Рахмани на международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo в Шанхае (Китай), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Во время переговоров. Фото Минсельхозпрода

Стороны отметили, что торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Ирана в агропромышленной сфере развивается динамично, однако имеются значительные резервы для его расширения. Основное перспективное направление взаимодействия двух стран в сфере АПК - взаимные поставки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Традиционно из Ирана в Беларусь поставляются солодовый экстракт, свежие и сушеные фрукты, овощи, орехи.

До 2018 года поставки белорусской продовольственной продукции в Иран практически не осуществлялись. В 2018 году ОАО "Бабушкина крынка" экспортировало 300 т сухого обезжиренного молока. В результате планомерной совместной работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана в текущем году получено разрешение на поставку белорусской говядины на иранский рынок. В сентябре "Слонимский мясокомбинат" отгрузил первую партию охлажденной бескостной говядины.

Также на встрече министры обсудили предстоящее проведение второго заседания совместной белорусско-иранской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства. Планируется рассмотреть вопросы наращивания экспорта мясной и молочной продукции белорусских предприятий в Иран, организации встречных поставок орехов, овощей, фруктов, сухофруктов и морепродуктов в Беларусь.-0-