Экономика Беларусь намерена наращивать поставки продовольственных товаров в Туркменистан Амандурды Ишанов и Олег Табанюхов. Фото МИД 21 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена наращивать поставки в Туркменистан продовольственных товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства. О росте продаж речь шла на встрече посла Беларуси в Туркменистане Олега Табанюхова с министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишановым. Стороны обсудили в том числе вопросы дальнейшего развития белорусско-туркменского торгового дома в Ашхабаде и туркмено-белорусского торгового дома в Минске. Фото МИД По итогам переговоров определен механизм увеличения товарооборота совместных торговых домов, достигнуты конкретные договоренности о наращивании поставок в Туркменистан белорусской продукции.-0-

