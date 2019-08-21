Беларусь намерена наращивать поставки продовольственных товаров в Туркменистан

21 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена наращивать поставки в Туркменистан продовольственных товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

О росте продаж речь шла на встрече посла Беларуси в Туркменистане Олега Табанюхова с министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишановым. Стороны обсудили в том числе вопросы дальнейшего развития белорусско-туркменского торгового дома в Ашхабаде и туркмено-белорусского торгового дома в Минске.

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По итогам переговоров определен механизм увеличения товарооборота совместных торговых домов, достигнуты конкретные договоренности о наращивании поставок в Туркменистан белорусской продукции.-0-