Беларусь намерена наращивать поставки продовольственных товаров в Туркменистан

21 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена наращивать поставки в Туркменистан продовольственных товаров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
О росте продаж речь шла на встрече посла Беларуси в Туркменистане Олега Табанюхова с министром торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Амандурды Ишановым. Стороны обсудили в том числе вопросы дальнейшего развития белорусско-туркменского торгового дома в Ашхабаде и туркмено-белорусского торгового дома в Минске.
По итогам переговоров определен механизм увеличения товарооборота совместных торговых домов, достигнуты конкретные договоренности о наращивании поставок в Туркменистан белорусской продукции.-0-
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