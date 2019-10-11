11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена получить у Министерства торговли США статус страны с рыночной экономикой. Это следует из постановления Совета Министров №690 от 9 октября 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на
Согласно документу Министерству экономики необходимо с применением процедуры закупки из одного источника осуществить госзакупку юридических услуг компании Crowell & Moring (США) по сопровождению процесса перевода Беларуси из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой Министерством торговли США.
Основное преимущество рыночного статуса состоит в том, что у предприятий-экспортеров появляется возможность на равных бороться за рынки сбыта.
Постановление действует в течение двух лет со дня его принятия.-0-