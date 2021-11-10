Беларусь намерена принять участие в эксперименте по маркировке пива, антисептиков и пищевых БАДов

10 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь намерена принять участие в эксперименте по маркировке пива, антисептиков и биологически активных добавок к пище. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"В адрес комиссии поступила информация о проведении в настоящее время на территории России экспериментов по маркировке средствами идентификации пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, отдельных видов слабоалкогольных напитков - с 1 апреля текущего года по 31 августа 2022 года; биологически активных добавок к пище - с 1 мая текущего года по 31 августа 2022 года; парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, кожных антисептиков и дезинфицирующих средств - с 1 августа текущего года по 31 августа 2022 года", - рассказала Ия Малкина.

Одновременно с этой информацией в ЕЭК поступило предложение к другим государствам Евразийского экономического союза принять участие в этих пилотных проектах. "Предложение было разослано сторонам, и уже получена информация о согласии участвовать в эксперименте от Республики Беларусь", - отметила представитель ЕЭК.

Кроме того, в настоящее время на площадке ЕЭК рассматривается уведомление России о намерении с 1 марта 2022 года ввести на своей территории обязательную маркировку средствами идентификации велосипедов и велосипедных рам и, соответственно, предложение сторонам присоединиться.

"Рассматривается также уведомление Казахстана о введении маркировки в отношении отдельных лекарственных препаратов. Вместе с тем казахстанская сторона предлагает вводить маркировку только на национальном уровне", - добавила Ия Малкина.-0-