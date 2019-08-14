14 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена расширить сотрудничество с китайской торговой компанией Greenland, сообщили корреспонденту БЕЛТА в генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

О расширении контактов шла речь на встрече генерального консула Беларуси в Шанхае Валерия Мацеля с генеральным менеджером шанхайской групповой торговой компании Greenland Сюэ Инцзе. Они обсудили выполнение договоренностей, достигнутых на переговорах 29 июля первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина с президентом китайской корпорации Greenland Holding Group (Шанхай) Чжан Юйляном.

Валерий Мацель и Сюэ Инцзе особое внимание уделили реализации соглашения о поставке корпорацией на рынок КНР белорусской пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью на сумму $600 млн, налаживанию сотрудничества в сфере туризма. Обсуждены перспективы реализации корпорацией проекта строительства в Минске отеля "Шанхай". В числе рассмотренных были и темы налаживания прямого авиасообщения между Минском и Шанхаем, открытия в Шанхае павильона белорусских товаров и ресторана белорусской кухни.

Данные проекты руководство корпорации планирует обсудить во время участия белорусской делегации в II Международной выставке импорта товаров и услуг ЭКСПО, которая пройдет в Шанхае 5-10 ноября.-0-