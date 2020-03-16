16 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена расширять совместные сборочные производства с Молдовой. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Анатолий Калинин, который сегодня назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Молдове.

"Глава государства обозначил в качестве приоритета добрые и дружественные отношения с этой страной. Поставлена задача расширять и углублять эти отношения, - сказал посол. - У нас нацеленность на расширение сборки по крупнопромышленному производству, поставок сельхозтехники, а также на кооперацию в области науки, сельского хозяйства".

Новый глава дипломатической миссии отметил, что в Молдове действуют три сборочных производства белорусской техники, в том числе тракторов для садово-виноградных хозяйств, троллейбусов "Белкоммунмаша". В перспективе планируется организовать совместную сборку лифтов, а также автобусов МАЗ.

Посол обратил внимание на важность работы межправкомиссии и необходимость поиска новых точек роста в белорусско-молдавском сотрудничестве.-0-