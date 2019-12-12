Беларусь намерена развивать сотрудничество с ФАО в области сельского хозяйства

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализацию проектов рамочной программы сотрудничества Беларуси и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) обсудили в Минсельхозпроде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Рамочная программа представляет собой план совместных действий по вопросам развития сельского хозяйства Беларуси, расширения производства продовольственных товаров и увеличения экспортных поставок, использования природных ресурсов, включая лесное хозяйство, адаптации и снижения влияния изменения климата", - пояснили в пресс-службе.

Особое внимание в программе уделено вопросам совершенствования национальной системы обеспечения безопасности сельскохозяйственной и пищевой продукции в соответствии с международными требованиями (в том числе Всемирной торговой организации), а также повышению устойчивости сельскохозяйственного производства в части защиты растений и здоровья животных. В этих целях реализуются национальные и региональные проекты по поддержке служб ветеринарного и продовольственного надзора, фитосанитарного контроля, карантина и защиты растений.

По итогам одного из проектов на базе организаций НАН подготовлен реестр образцов коллекций генетических ресурсов растений, создан национальный механизм обмена информацией в этой сфере. Ключевым результатом стала подготовка стратегии по сохранению и устойчивому использованию таких ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства в Беларуси на 2020-2035 годы. Кроме того, реализация проекта способствует проработке вопроса о присоединении страны к международному договору по данной тематике.

На завершающей стадии находится проект в области развития сельских территорий и занятости сельского населения.

Беларусь также включена в ряд региональных проектов, реализуемых ФАО в Европе и Центральной Азии. Один из них касается поддержки в совершенствовании национальных систем надзора за вредителями растений и фитосанитарной сертификации.-0-