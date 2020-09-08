8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена развивать торговлю с Сербией. Об этом шла речь во время встречи министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича с послом Беларуси в Сербии Валерием Брылевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Владимир Колтович и Валерий Брылев обсудили ряд вопросов сотрудничества двух стран, в том числе контакты в политической сфере, развитие двусторонней торговли и приоритеты в иных перспективных сферах взаимодействия. Посол отметил имеющийся потенциал белорусских частных производителей и подчеркнул, что предприятиям госсектора необходимо проводить активную маркетинговую политику для наращивания и диверсификации экспорта товаров белорусского производства в Сербию.

Собеседники договорились о проведении заседания белорусской части межправительственной сербско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в конце сентября. Также планируется информировать сербскую сторону о позиции Беларуси по актуальным вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.-0-