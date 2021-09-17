Беларусь намерена создать в Сербии сборочное производство электробусов

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Министерства промышленности Беларуси 17-18 сентября посещает с визитом Сербию. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Сербии.

В делегацию включены руководители ведущих промышленных предприятий Беларуси, возглавляет ее министр Петр Пархомчик. 17 сентября его принял Президент Сербии Александр Вучич. Во время встречи стороны подтвердили высокий уровень отношений между двумя странами и отметили потенциал для развития и углубления экономических связей.

Белорусская делегация также провела встречи с делегацией в правительстве Сербии, Министерстве экономики, Министерстве внутренних дел, мэрии Белграда.

Государственный секретарь Министерства экономики Сербии Драган Стеванович отметил готовность сербской стороны к реализации проектов по созданию совместных производств. Министр внутренних дел Александр Вулин в свою очередь констатировал необходимость ознакомления сербских специалистов с техникой для тушения пожаров, производимой в Беларуси, и высказал заинтересованность в проработке возможностей для совместного производства пожарных машин в Сербии.

В городе Нови Сад на 88-й Международной сельскохозяйственной выставке будет презентован промышленный потенциал Беларуси. Ожидается, что там между Беларусью и Сербией будет подписан меморандум о намерениях по созданию сборочного производства электробусов.-0-