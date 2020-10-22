Беларусь намерена укреплять торговые связи с турецким Измиром

22 октября, Минск /Корр БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктор Рыбак 22 октября посетил город Измир. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.
"В ходе визита руководитель белорусского загранучреждения провел встречи с мэром города Измир Тунчем Сойером и губернатором провинции Измир Явузом Селимом Кёшгером. Стороны обсудили перспективные направления развития торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и культурного сотрудничества Беларуси и Измира в региональном аспекте", - говорится в сообщении.
На встрече с председателем промышленной палаты Измира Эндером Йорганджиларом состоялась презентация торгово-экономического потенциала Беларуси. Виктор Рыбак представил торговые предложения белорусских субъектов хозяйствования, заинтересованных в поставках продукции в Турцию и развитии взаимодействия с турецким бизнесом.
По итогам встреч достигнуты договоренности о развитии установленных контактов и поиске новых деловых партнеров.-0-