Беларусь намерена увеличить поставки измерительного оборудования и лазерных приборов в Японию

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин 19 января встретился с генеральным директором японской компании Tokyo Instruments Кавабэ Цунетака. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Токио.
"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам увеличения поставок измерительного оборудования, лазерных приборов и систем на японский рынок", - рассказали в диппредставительстве.
В посольстве также отметили, что на протяжении января - ноября 2020 года белорусский экспорт устройств на жидких кристаллах и лазерного оборудования в Японию составил $524,8 тыс.-0-