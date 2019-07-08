Беларусь намерена увеличить поставки сельхозпродукции в Пакистан

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Пакистан договорились на взаимной основе нарастить торговлю сельскохозяйственной продукцией. Об этом шла речь на встрече посла Беларуси в Пакистане Андрея Ермоловича с федеральным министром национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Сахибзадой Мухаммадом Мехбубом Султаном, сообщили БЕЛТА в белорусской дипмиссии.
Стороны отметили устойчивый рост взаимных поставок сельскохозяйственной продукции между Беларусью и Пакистаном. "Однако подчеркнуто, что объем торговли не соответствует договоренностям об увеличении товарооборота, достигнутым между нашими странами на высшем уровне. В этой связи выражена взаимная заинтересованность в расширении ассортимента поставляемой продукции", - проинформировали в посольстве.
Беларусь готова поставлять на пакистанский рынок сухую молочную продукцию (цельное и обезжиренное сухое молоко, сухую молочную сыворотку), сыры, сгущенное и концентрированное молоко, сливочное масло, субпродукты и консервы из мяса птицы и говядины.
Пакистанская сторона выразила заинтересованность в увеличении прямых поставок риса, картофеля, манго и цитрусовых в Беларусь.
"Стороны договорились об оказании взаимного содействия в поиске торговых партнеров, заинтересованных в поставках сельскохозяйственной продукции на рынки Пакистана и Беларуси", - добавили в посольстве.
Кроме того, страны подтвердили намерение наладить прямые контакты между представителями деловых кругов, чтобы создать совместные предприятия по переработке молока в Пакистане, производству цельномолочной продукции (мороженого, питьевых йогуртов, сыров, йогуртов) и сухого детского питания с использованием белорусского сухого молока и отечественных технологий.
Еще одной темой встречи было проведение пятого заседания двусторонней рабочей группы по сельскому хозяйству осенью этого года в Минске, а также организация в рамках этого мероприятия Белорусско-пакистанского агропромышленного бизнес-форума.-0-
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