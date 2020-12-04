4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена увеличить поставки сухого молока в Венесуэлу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Венесуэле.

Данная тема рассматривалась на встрече 3 декабря Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Венесуэле Андрея Молчана с генеральным директором Branza 1800, C.A. Нисо Леви. "Это компания, которая уже осуществляла поставки белорусского сухого молока в Венесуэлу", - обратили внимание в белорусской дипмиссии в Каракасе.

Во время переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества, в частности путем наращивания объемов поставок сухого молока в Венесуэлу.-0-