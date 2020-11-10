Беларусь намерена увеличить продажу тракторов в Румынии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь намерена увеличить продажу тракторов в Румынию. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Румынии.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич посетил румынский уезд Галац, в котором расположена и успешно функционирует компания "Трактор МТЗ". Она занимается продвижением и реализацией продукции ОАО "Минский тракторный завод" на румынском рынке", - рассказали в белорусской дипломатической миссии.

Андрей Гринкевич посетил компанию "Трактор МТЗ" и провел переговоры с руководством компании. На встрече обсуждались конкретные шаги, нацеленные на дальнейшее увеличение объемов продаж белорусских тракторов в Румынии, в том числе с учетом сохраняющейся сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

Румынский рынок - важный и значимый для ОАО "Минский тракторный завод". Румыния по объему продаж продукции МТЗ занимает 3-е место в Европе и 9-е место среди всех стран. С января по сентябрь 2020 года даже в условиях пандемии коронавируса в Румынии реализовано 495 белорусских тракторов на сумму более $5 млн.-0-