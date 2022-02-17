Беларусь намерена задействовать портовую инфраструктуру в Констанце для продвижения экспорта

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 17 февраля 2022
Минск +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:19 Сенатор: государство должно определить, а СМИ - поддержать незыблемые ценности Общество
21:12 Врачи РНПЦ медэкспертизы и реабилитации рассказали, как восстанавливают пациентов после ковида Общество
21:07 Петришенко: популяризация белорусской книги по-прежнему актуальна Общество
20:54 Хоменко: каждую жалобу от населения необходимо рассматривать как чрезвычайное происшествие Общество
20:45 В Могилеве иностранные студенты пообщаются с писателем Александром Казеко Регионы
20:27 В Минске прошел инструктаж сотрудников милиции по охране общественного порядка во время референдума Регионы
20:15 Беларусь намерена задействовать портовую инфраструктуру в Констанце для продвижения экспорта Экономика
20:01 Гендиректор отделения ООН в Женеве приветствовала вклад Беларуси в региональную и глобальную безопасность В мире
19:45 Беларусь и Турция обсудили гуманитарное сотрудничество между столицами Политика
19:39 Церемония награждения лучших сотрудников правоохранительных органов прошла в Минской ратуше Регионы
19:32 В работе Twitter произошел серьезный сбой В мире
19:31 В Санкт-Петербурге медики вылечили 101-летнюю пациентку с тяжелой формой коронавируса В мире
19:26 ФОТОФАКТ: У БЕЛТА - диплом I степени в номинации "Лучшие фотоматериалы, опубликованные республиканскими информационными агентствами" Общество
19:19 Карпенко встретился с коллективом Следственного комитета Общество
19:09 Чемоданова: патриотизм - это не только высокие слова, но и реальные поступки Общество
19:04 Мининформ наградил лучших журналистов 2021 года Общество
18:46 Петришенко о подготовке кадров для СМИ: активизируйте работу школ молодого журналиста, юнкоров Общество
18:35 Вице-премьер: телеканалам нужно создавать больше совместных творческих проектов Общество
18:32 Ректор БНТУ: референдум вызывает интерес как у студентов, так и преподавателей Общество
18:32 Снопков: среди регионов РФ Ленинградская область входит в топ-8 по товарообороту с Беларусью Экономика
18:25 Петришенко: не надо ограничивать тематику ведомственных СМИ узкопрофессиональными вопросами Общество
18:23 Швед: число зарегистрированных преступлений за год снизилось на 8% Общество
18:21 Токаев: в эпицентре январских событий в Казахстане были преступные группировки В мире
18:18 Вице-премьер: создавать региональные медиахолдинги нужно эффективнее Общество
18:17 Выявляемость коррупционных преступлений за год выросла на более чем 12% Общество
18:07 Петришенко: важнейший капитал печатного СМИ - доверие читателя Общество
18:01 Генпрокуратура: число крупных предприятий - должников по зарплате за год снизилось более чем вдвое Общество
17:57 Петришенко - СМИ: архиважно не ослаблять напор, сохранить и усилить позиции Общество
17:51 Сборные Швеции и Великобритании вышли в финал мужского олимпийского турнира по керлингу Спорт
17:40 Российская фигуристка Анна Щербакова взяла золото Олимпиады в Пекине Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
17 февраля 2022, 20:15

Беларусь намерена задействовать портовую инфраструктуру в Констанце для продвижения экспорта

Фото Википедии
Фото Википедии

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич по приглашению румынских деловых кругов посетил расположенный в историческом регионе Добруджа уезд Констанца. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве.

Основная цель поездки - продвижение продукции белорусских предприятий на румынский рынок, а также проработка возможности совершенствования логистики белорусского экспорта как в Румынию, так и через Румынию в третьи страны.

В Констанце находится крупнейший морской порт страны и второй по величине на Черном море. Через уезд Констанца протекает вторая по протяженности река в Европе (после Волги) и самая длинная река на территории Европейского союза - Дунай. Тем самым Констанца представляет собой морские ворота Румынии. Дополнительным преимуществом является фактор наличия железнодорожной колеи 1520 мм, доходящей до морского порта в Констанце.

Мэрия Констанцы использует белорусские автобусы МАЗ в качестве городского транспорта. В рамках визита посол провел встречи с руководством отдельных румынских компаний в сферах машиностроения, строительных материалов, химической отрасли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, логистики и обсудил конкретные вопросы налаживания и развития сотрудничества с Республикой Беларусь.

Дипломат также провел презентацию экономического, инвестиционного, научного и туристического потенциала Беларуси. В ходе переговоров предметно обсуждены возможности задействования портовой и логистической инфраструктуры в Констанце для продвижения белорусского экспорта в Румынию и через Румынию в другие страны, в том числе Европейского союза. Речь также шла о транспортировке румынского экспорта через Беларусь в страны ЕАЭС, в том числе с использованием инфраструктуры Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь экспорт
Новости рубрики Экономика
Николай Снопков Снопков: среди регионов РФ Ленинградская область входит в топ-8 по товарообороту с Беларусью
Фото из архива Головченко: ущерба для Беларуси от прекращения транзита калия через Литву не будет
Фото belinterexpo.by Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на Vietnam Expo в апреле
Роман Головченко (в центре) Головченко: экономика чувствует себя уверенно, продолжается рост спроса на белорусскую продукцию
Фото из архива Продажа цемента на внутреннем рынке переводится на БУТБ
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область посетил ОАО "Гродно Азот" Головченко: при модернизации "Гродно Азота" тщательно подходим к техническим нюансам
Главное
Лукашенко: 18 февраля обсудим с Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск
Воздушные бои, ракетные удары и десантники. Что продемонстрировали Лукашенко на учении "Союзная решимость"
Головченко: экономика чувствует себя уверенно, продолжается рост спроса на белорусскую продукцию
Петришенко - СМИ: архиважно не ослаблять напор, сохранить и усилить позиции
Топ-новости
После учений в Беларуси может остаться часть российских боеприпасов. Лукашенко пояснил, зачем
Лукашенко: ядерное оружие будет размещено в Беларуси только в случае угроз со стороны Запада
Лукашенко ознакомился с действием совместной группировки "Полонезов" и "Искандеров"
Мининформ наградил лучших журналистов 2021 года
Головченко: ущерба для Беларуси от прекращения транзита калия через Литву не будет
Хоменко: каждую жалобу от населения необходимо рассматривать как чрезвычайное происшествие
Врачи РНПЦ медэкспертизы и реабилитации рассказали, как восстанавливают пациентов после ковида
Швед: важно обеспечить свободное волеизъявление народа на референдуме и защитить суверенитет
Луцкий: авторская журналистика себя оправдала
Итоги работы благотворительного фонда Parimatch Foundation: более 300 детей получили помощь
ЦИК: списки участников референдума граждане могут уточнить в участковых комиссиях
Гендиректор отделения ООН в Женеве приветствовала вклад Беларуси в региональную и глобальную безопасность
Перцов очертил задачи СМИ на ближайшую перспективу
Предприятия "Беллесбумпрома" в 2021 году повысили рентабельность продаж и зарплату работникам
Об использовании кассового оборудования
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Проект "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА Олимпийские игры в Пекине Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.