Беларусь намерена задействовать портовую инфраструктуру в Констанце для продвижения экспорта

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Румынии Андрей Гринкевич по приглашению румынских деловых кругов посетил расположенный в историческом регионе Добруджа уезд Констанца. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве.

Основная цель поездки - продвижение продукции белорусских предприятий на румынский рынок, а также проработка возможности совершенствования логистики белорусского экспорта как в Румынию, так и через Румынию в третьи страны.

В Констанце находится крупнейший морской порт страны и второй по величине на Черном море. Через уезд Констанца протекает вторая по протяженности река в Европе (после Волги) и самая длинная река на территории Европейского союза - Дунай. Тем самым Констанца представляет собой морские ворота Румынии. Дополнительным преимуществом является фактор наличия железнодорожной колеи 1520 мм, доходящей до морского порта в Констанце.

Мэрия Констанцы использует белорусские автобусы МАЗ в качестве городского транспорта. В рамках визита посол провел встречи с руководством отдельных румынских компаний в сферах машиностроения, строительных материалов, химической отрасли, сельского хозяйства, пищевой промышленности, логистики и обсудил конкретные вопросы налаживания и развития сотрудничества с Республикой Беларусь.

Дипломат также провел презентацию экономического, инвестиционного, научного и туристического потенциала Беларуси. В ходе переговоров предметно обсуждены возможности задействования портовой и логистической инфраструктуры в Констанце для продвижения белорусского экспорта в Румынию и через Румынию в другие страны, в том числе Европейского союза. Речь также шла о транспортировке румынского экспорта через Беларусь в страны ЕАЭС, в том числе с использованием инфраструктуры Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".-0-