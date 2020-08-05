Беларусь направит 180 млн евро от МБРР и ЕИБ на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь направит 180 млн евро от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на строительство котельных и тепловую модернизацию жилья. Международные договоры о реализации инвестпроекта "Расширение устойчивого энергопользования" утверждены указом от 3 августа 2020 года №296, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Департамента по энергоэффективности Госстандарта.

Указ №296 был разработан для выполнения внутригосударственных процедур по вступлению в силу подписанных с МБРР и ЕИБ финансовых соглашений по инвестпроекту. Для выполнения проекта, рассчитанного на 2020-2025 годы, привлекаются заемные средства в сумме 180 млн евро от МБРР и ЕИБ в равных долях. Еще $3,65 млн в виде грантовых средств выделены Глобальным экологическим фондом.

По инвестпроекту планируется строительство (реконструкция) 35 котельных организаций ЖКХ с обеспечением использования на них древесного топлива. В Гродненской и Могилевской областях будут реализованы мероприятия по комплексной тепловой модернизации 249 многоквартирных домов с привлечением средств населения. На них планируется выделить около 63,8 млн евро.

Указом утверждаются подписанные финансовые соглашения с МБРР и ЕИБ, распределяются суммы кредитных средств между облисполкомами в зависимости от количества реализуемых мероприятий, определяются исполнительная и ответственные за реализацию проекта организации, механизм возврата кредитных ресурсов и предоставление налоговых льгот при реализации инвестпроекта.

"Данный инвестпроект подготовлен для замещения импортируемого природного газа местным древесным топливом для теплоснабжения и для реализации указа от 4 сентября 2019 года №327 "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов", - пояснили в пресс-службе.-0-