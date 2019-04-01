Беларусь наращивает поставки продукции в Пакистан

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам торговли за первые два месяца 2019 года объем белорусского экспорта в Пакистан по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился в 2,5 раза и составил около $5 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.

Половину этой суммы ($2,6 млн) обеспечили поставки белорусских тракторов, которые на протяжении нескольких десятилетий являются главной позицией экспорта в Пакистан. Существенно выросли продажи лекарственных средств (более чем в 10 раз), детского питания (темп роста 221%), калийных удобрений (178%), стекловолокна (178%), шин (168%), лесоматериалов (154%).

Знаковым событием для двусторонних отношений стала первая поставка в Пакистан карьерного самосвала БелАЗ, отметили в посольстве. В конце марта его торжественно ввели в эксплуатацию в провинции Хайбер-Пахтунхва на цементном заводе в Черате.-0-