Беларусь наращивает присутствие своих товаров на китайском рынке - Минэкономики

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь наращивает присутствие своих товаров на китайском рынке. Об этом сообщила заместитель министра экономики Беларуси Анжелика Никитина на открытии национальной экспозиции на Китайской международной выставке импортных товаров и услуг, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Китай - надежные союзники и стратегические партнеры, перед нами открыты многочисленные возможности для реализации новых успешных и взаимовыгодных инициатив. По итогам 2019 года наш внешний товарооборот превысил $5 млрд. Несмотря на пандемию, в текущем периоде мы практически сохранили товарооборот на уровне значений аналогичного периода прошлого года, а внешнеторговый оборот услугами смогли даже нарастить на 21%", - подчеркнула замминистра.

По ее словам, в условиях внешних вызовов, экономических угроз вследствие эпидемии или навязываемых торговых войн отношения между Беларусью и Китаем неуклонно развиваются, приобретают новые формы и направления. "Мы уже создаем новые механизмы взаимодействия, углубляем интеграции на различных уровнях от госорганов до предприятий различными способами и методами", - сказала она.

Анжелика Никитина отметила, что Беларусь стремится и готова наращивать присутствие качественных белорусских товаров на китайском рынке. Она выразила надежду, что представленная на национальной экспозиции белорусская продовольственная продукция будет соответствовать высоким стандартам и вкусу китайского народа. "Неотъемлемой частью экспозиции Беларуси на выставке является демонстрация стратегического проекта сотрудничества Беларуси и Китая - индустриального парка "Великий камень". Партнерство с Китаем - это наш осознанный выбор, но чтобы достичь значимых результатов в условиях сложной мировой ситуации, мы должны быть настойчивы и упорны. Трудности временные, эпидемия закончится, и я верю, что в скором времени мы вернемся к привычному для нас темпу сотрудничества и будем продолжать создание сообщества общих интересов", - сказала заместитель министра.

Первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Сергей Чижик в свою очередь также подчеркнул, что Китай является важнейшим партнером для НАН Беларуси.

"Мы работаем на региональном уровне, это свидетельствует об активности наших контактов, мы имеем соглашения с 15 провинциями Китая, а наша совместная работа очень разнообразна. Мы активно осваиваем возможности индустриального парка "Великий камень" и создали там предприятия. В индустриальном парке уже работают компании, которые производят беспилотные летательные аппараты совместно с известной китайской корпорацией. Также осваиваем инновационный центр, построенный в "Великом камне", и создаем совместные предприятия с провинцией Гуандун. В наших дальнейших планах еще много заделов", - сообщил представитель академии.-0-

Беларусь готова расширить ассортимент поставляемых в Китай товаров - Брыло

Более 100 научно-технических разработок представит Беларусь на Китайской выставке импорта

Масштабный белорусско-китайский бизнес-форум пройдет 10 ноября в онлайн-формате