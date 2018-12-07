Беларусь настаивает на однократности применения изъятий из режима свободной торговли в ЕАЭС

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона предложила внести в Договор о создании Евразийского экономического союза поправку об однократности применения изъятий в отношении какого-либо товара из режима свободной торговли. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, комментируя итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания Высшего евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы настаиваем на том, чтобы в Договор о ЕАЭС была внесена соответствующая поправка об однократности применения изъятий, - сказал Игорь Петришенко. - Если же какому-либо государству, если так сложились обстоятельства, надо повторно вернуться к тому, чтобы ввести по одному и тому же направлению изъятия, тогда такое решение должен принимать наднациональный орган".

Вице-премьер подчеркнул, что эта позиция Беларуси не вызвала возражений со стороны партнеров по ЕАЭС.

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