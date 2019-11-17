Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной нефти в начале декабря - Ляшенко

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной нефти в начале декабря, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заканчивается капитальный ремонт на Мозырском НПЗ, поэтому в течение ноября - декабря мы уже суммы выставим. Конкретные цифры называть не буду, но они все обоснованы. Эта работа будет завершена в начале декабря и представлена российской стороне", - сказал Игорь Ляшенко. Он напомнил, что после ремонта на Мозырском НПЗ будет понятно, какое оборудование завода и в какой степени пострадало.

Вице-премьер также отметил, что экспорт белорусской нефти, нарушенный из-за ситуации с грязной нефтью, восстановился. "Объем поставки нефти, которые "Белоруснефть" должна была отравить на экспорт, поставлен. Посчитаем еще экономические потери за счет котировок", - добавил Игорь Ляшенко.

Что касается модернизации НПЗ, то, по словам вице-премьера, ситуация с грязной нефтью на ход работ не оказывает прямого влияния. "Работа идет планомерно, внимательно следим за работой наших строителей", - отметил он.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-

Беларусь готова импортировать в 2020 году из РФ до 24 млн т нефти - Ляшенко "Наши традиционные балансы - 24 млн т нефти в год. Мы готовы забрать и 24 млн т, если российская сторона согласится. Это процесс совместной отработки", - сказал заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.

Ляшенко: Беларусь рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году "На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли", - сказал заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко.