Беларусь не может оставлять без внимания вывод капитала российским бизнесом из страны - Мясникович

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь не может оставлять без внимания проблему вывода капитала российским бизнесом из страны. Такое мнение в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, сообщает БЕЛТА.

Проблему вывода капиталов спикер обозначил на VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге. "Мы просто не должны не замечать эти вещи", - сказал Михаил Мясникович.

"То, что часть чистой прибыли выводится материнскими компаниями, не противоречит нашим договоренностям с российским бизнесом, не противоречит нашему национальному законодательству, не противоречит международному праву. Но желательно, чтобы прибыль, которая заработана здесь, направлялась в первую очередь на развитие тех производств и мощностей, которые создают эту прибыль. В первую очередь должно быть реинвестирование", - подчеркнул Михаил Мясникович.

Председатель Совета Республики высказался о перспективах белорусско-российских отношений. Он отметил актуальность союзного Договора, но акцентировал на необходимости обновленной программы действий по его реализации. "Сегодня абсолютно нет необходимости ревизировать, пересматривать те или иные положения Договора или Договор в целом, - считает спикер. - Но какие-то действия, чтобы работали положения договора осуществить надо. Это надо сделать обязательно".

По мнению Михаила Мясниковича, по этому пути не без изъянов, но достаточно успешно продвигаются белорусская и российская рабочие группы. Спикер назвал реальным срок к 8 декабря для снятия вопросов.

Комментируя перспективы введения единой валюты, Михаил Мясникович сказал, что сегодня в этом нет необходимости, потому что нет равных условий для хозяйствующих субъектов. "Нет унифицированного законодательства. Это будет просто холостой выстрел, если даже не хуже. Это может быть во вред", - пояснил спикер.-0-