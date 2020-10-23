Беларусь обеспечена собственными яблоками почти на 50%

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обеспечена собственными яблоками на 48%. Об этом сообщила заместитель начальника управления организации торговли и общественного питания - начальник отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Производство плодов и ягод не в полном объеме обеспечивает внутренний рынок. У нас выращиваются в основном яблоки. Самообеспечение ими у нас составляет 48%. Из практически 3 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств только 40% занимаются производством яблок", - рассказала Наталья Мельникова.

По ее словам, яблоки относятся к социально значимым товарам. "В целях гарантированного обеспечения населения ими у нас установлено государственное ценовое регулирование до 31 декабря 2020 года. На яблоки установлена торговая надбавка (с учетом оптовой) не более 30%. Это должны соблюдать все организации торговли", - подчеркнула представитель МАРТ.

Что касается картофеля и других овощей, их производство в Беларуси значительно превышает потребность. "По расчетным данным, потребность внутреннего рынка в картофеле в 6-7 раз меньше выращенных объемов, в других овощах - в два раза. Доля продажи организациями торговли от общего объема производства картофеля составляет только 0,1%, других овощей - от 20% до 60%", - отметила Наталья Мельникова.

Свежую плодоовощную продукцию реализуют на рынках, сельскохозяйственных ярмарках и специальных площадках. С сентября в Беларуси уже проведено 711 сельхозярмарок, на которых продано населению 4 тыс. т плодоовощной продукции на сумму Br6 тыс. В них приняли участие порядка 10 тыс. продавцов. Цены на ярмарках на картофель - от 30 до 80 копеек, свеклу - до Br1,5, капусту - до Br1, лук - до Br1,5, морковь - до Br3, яблоки - от 80 копеек до Br4 (в зависимости от качества).-0-

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