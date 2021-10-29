29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обеспечена запасами торфа на ближайшие 100 лет. Об этом сообщила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова на семинаре-совещании по подведению итогов добычи торфа в сезоне-2021, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Запасы торфа в стране оцениваются в 2,4 млрд т, из которых для промышленной разработки пригодны 302 млн т.

В 2021 году в Беларуси добыто 1,6 млн т торфа, в том числе 1,4 млн т фрезерного для производства торфяного топлива и 234 тыс.т нетопливного. "Наблюдается рост экспорта торфяной продукции топливной и нетопливной группы", - констатировала Ольга Прудникова.

Она отметила, что на фоне сложившегося в Европе энергетического кризиса спрос на местные виды топлива, в том числе торф, будет расти. "Метания наших западных стран сегодня показывают, что решения, которые были приняты в энергетической политике, - по срокам, возможностям и затратам на их реализацию, трудно выполнимы, - сказала замминистра. - Сегодня на разных площадках, в том числе европейских, слышны мнения, что чисто возобновляемая энергетика в виде ветряков, солнца, не решает энергетической проблемы".

Для того чтобы обеспечить устойчивую работу энергосистемы, нужны более стабильные источники и энергоносители. "Это газ и местные виды топлива, в том числе древесина и торф. Думаю, произойдет очередное переосмысление этих вопросов, ведь должен быть баланс интересов - экологических, экономических, социальных. Чем больше диверсифицирована топливная корзина у любого потребителя - тем более надежно он обеспечен и защищен от любых катаклизмов", - добавила она.

В сложившейся ситуации растет спрос на белорусский торф на внешних рынках. К примеру, Ляховичский торфобрикетный завод в 2021 году увеличил экспорт в Украину в шесть раз. Белорусская торфяная продукция поставляется в Латвию, Словакию, Польшу и другие страны.

Заметно вырос экспорт торфяных грунтов для агропромышленного комплекса. "Проблемы, обусловленные пандемией, возникли в том числе в сельском хозяйстве, однако без должного возделывания и обработки сельхозугодий не получить хорошего урожая. Поэтому сегодня наша политика, ценовой диапазон и те новшества, которые вводятся маркетинговыми службами в части подачи продукции - новые способы упаковки, реклама, позволяют нам наращивать эти объемы и реализовывать их на экспорт", - пояснила Ольга Прудникова.-0-