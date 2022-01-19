19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обеспечила в 2021 году экспорт сельхозпродукции на рекордную сумму. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"По итогам прошлого года мы экспортировали продукцию АПК на рекордную сумму. Год закроем с цифрой практически в $6,5 млрд. Почти $700 млн добавили к уровню прошлого года", - сказал Игорь Брыло.

По его словам, на 12% вырос экспорт в страны СНГ (включая Россию), на 42% - в страны дальнего зарубежья.

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