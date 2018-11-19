Беларусь обладает самой развитой сетью уполномоченных экономических операторов в ЕАЭС

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обладает самой развитой сетью уполномоченных экономических операторов на территории Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Сегодня в Беларуси насчитывается 326 операторов, в то время как в России - 177, в Казахстане - 7, в Кыргызстане - 2, а в Армении - 1", - отметили в ГТК.

Со вступлением в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС институт уполномоченных экономических операторов получил новое развитие. Если ранее уполномоченные экономические операторы могли воспользоваться пятью упрощениями, то в 2018 году их количество увеличилось до 16.

Уже 16 организациям Беларуси статус присвоен с учетом положений Таможенного кодекса ЕАЭС. Всем остальным до конца 2019 года представлено право переоформить свой статус в соответствии с требованиями нового кодекса для получения возможности пользоваться более широким набором специальных упрощений.

С порядком включения в реестр уполномоченных экономических операторов можно ознакомиться в разработанных Государственным таможенным комитетом методических рекомендациях, размещенных на едином интернет-портале таможенных органов Беларуси.-0-