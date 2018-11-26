26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсудила с Лаосом организацию поставок товаров и услуг. Эта тема обсуждалась на встрече посла Беларуси во Вьетнаме и Лаосе (по совместительству) Владимира Гошина с заместителем премьер-министра - министром финансов Лаоса Сомди Донгди во время рабочего визита посла в эту страну, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси во Вьетнаме.

"На встрече рассмотрен широкий спектр двусторонних белорусско-лаосских отношений, включая вопросы политического диалога, двустороннее взаимодействие в торгово-экономической, промышленной, научно-технической, банковской сферах. Среди прочих детально обсуждены вопросы организации экспортных поставок белорусских товаров и услуг в Лаос с финансовой поддержкой Банка Развития Беларуси", - отметили в посольстве.

В беседе Владимира Гошина с заместителем начальника отдела внешних связей Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса Сунтхон Саячак, которая состоялась 25 ноября, были обсуждены состояние и перспективы активизации двусторонних отношений во всех сферах, в том числе образования. Отдельно стороны отметили необходимость расширения сотрудничества между общественными организациями обеих стран. Посол также принял участие в торжественной церемонии по случаю 43-й годовщины объявления Республики.-0-