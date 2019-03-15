Беларусь обсуждает с КНР расширение допуска своих товаров на китайский рынок

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Главном таможенном управлении Китайской Народной Республики 15 марта состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого с руководством Департамента международного сотрудничества, Департамента безопасности экспорта и импорта продовольствия, Департамента фитосанитарного и ветеринарного контроля, Департамента по управлению предприятиями и Департамента контроля в портах. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.
"Стороны подвели итоги работы в 2018 году, а также обсудили планы сотрудничества в 2019 году, включая расширение допуска белорусских товаров на китайский рынок, создание благоприятных условий торговли добросовестным участникам внешней торговли, а также ускорению движения контейнерных поездов по маршруту "Китай-Европа-Китай" через Беларусь", - информировали в посольстве.
В посольстве также рассказали, что 22 марта во время визита председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко и посла Беларуси в Китае Кирилла Рудого в город Чунцин состоится торгово-экономический бизнес-форум "Минская область - город Чунцин".-0-
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