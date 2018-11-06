Беларусь обсуждает с компанией Ford возможности промышленной и технологической кооперации

Али Аталай и Дмитрий Калинин. Фото посольства Беларуси в Турции

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Белорусского инновационного фонда Дмитрий Калинин 6 ноября встретился с официальным представителем Ford в Анкаре (Турецкая Республика) Али Аталаем. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Турции.

"На встрече были обсуждены основные направления сотрудничества, прежде всего в сфере промышленной и технологической кооперации в области современного машиностроения", - рассказали в посольстве.

Представитель компании принял приглашение и подтвердил желание компании Ford в рамках официальной делегации посетить Беларусь для более подробного ознакомления с промышленным и экономическим потенциалом страны.-0-